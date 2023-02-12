التعليم العالى: الجامعات الأهلية لها دور هام فى تطوير المنظومة التعليمية

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية دور الجامعات الأهلية فى تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا لأهمية التوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة، مع إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعى يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواكبة التطور المُعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولى، والمُساهمة فى تنمية المدن الجديدة.





وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدى زهران رئيس مجلس أمناء الجامعة، قاما بزيارة لجامعة لويفيل الأمريكية، لبحث آليات التعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعتين.

وقدم الوفد المصرى التهنئة لرئيسة جامعة لويفيل الأمريكية بمناسبة توليها رئاسة الجامعة، كما تم خلال اللقاء عرض البرامج المُشتركة بين الجانبين وبحث سبل التعاون لزيادة هذه البرامج والتوسع فيها.

وقام الوفد المصرى بزيارة عدد من المعامل بجامعة لويفيل، بالإضافة إلى المكتبة المركزية بعد تطويرها، والاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة بها، لدراسة إمكانية نقل هذه التقنيات والاستفادة منها وتطبيقها بجامعة العلمين الدولية.

كما التقى "الكردى" برؤساء أقسام كلية الهندسة بالجامعة، للوقوف على أحدث التخصصات، وطرق التدريس المستخدمة، فضلاً عن، جولة فى معمل المصنّعين المحليين "First Build"، والذى يتم فيه تبنى الأفكار الصغيرة للطلاب والجمهور، وتنفيذ نماذج أولية منها بمساعدة أساتذة ومهندسى الأقسام المختلفة.

وفى ختام الزيارة اجتمع الوفد المصرى بالطلاب المصريين بالجامعة الموفدين على برامج مختلفة من جامعات العلمين الدولية، والإسكندرية، وزويل، لمناقشة أهم المعوقات التى تواجههم أثناء الدراسة، وتشجيعهم على الكد والاجتهاد فى الدراسة لإتمام مهمتهم والعودة إلى أرض الوطن للاستفادة من تجاربهم، ونقل خبراتهم المكتسبة خلال فترة الدراسة لزملائهم.

من جانبها، أشادت شاتسل رئيسة جامعة لويفيل بالجهود المصرية لدعم العملية التعليمية بمصر، وحرص الدولة على تطويرها، وتزويدها بالبرامج الدراسية الجديدة التى تناسب سوق العمل، وتقديم خريج متميز، مُثمنة الجهود التى تقوم بها جامعة العلمين الدولية، لتحقيق هذا الهدف، كما أعربت عن ترحيبها بمُناقشة آليات زيادة البرامج بين الجامعتين.