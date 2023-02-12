وحدة منصة «أيادى مصر» بالأقصر تشارك فى معرض ديارنا للحرف اليدوية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وحدة منصة "أيادى مصر" بمحافظة الأقصر للحرف اليدوية والتراثية والتسويق الإلكترونى أحمد إبراهيم، إن الوحدة شاركت بمعرض "ديارنا" بالمحافظة فى إطار جهود الدولة لدعم الحرف اليدوية والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى كافة محافظات الجمهورية وتحت رعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم.





وأضاف أن منصة أيادى مصر قامت بعمل 80 عقد شراكة مع أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتواجدين بمعرض ديارنا لتسويق منتجاتهم إلكترونيا مما يسهم فى تعزيز منتجاتهم على المستوى المحلى والدولى. وقام العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات " أسوان، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والفيوم، وشمال وجنوب سيناء، والقاهرة والإسكندرية"، بجانب مشاركة الجمعيات الأهلية.

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