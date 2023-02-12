محافظ القاهرة يستقبل نائب رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، خلال اللقاء، الدعوة لمحافظ القاهرة، لحضور حفل افتتاح بطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو، والأولى للبارا تايكوندو (المخصصة لذوى الهمم)، وبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو عن القارة الإفريقية، والذين سيتم إقامتهم بالعاصمة الإدارية فى الفترة من 11 لـ18 فبراير تحت رعاية رئيس الوزراء ويشارك فيهم 1200 فرد من 40 دولة، بدعم من وزارة الشباب والرياضة. شهد اللقاء الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

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