عاجل- السيسى يصل الإمارات للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال لدى الوصول الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأعقب ذلك لقاءً بين الزعيمين فى قصر الشاطئ بأبو ظبى، وتقدم الرئيس فى مستهله بخالص التعازى فى وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسى، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأوضح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ اللقاء شهد كذلك تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتى تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط، كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون فى مختلف المجالات.