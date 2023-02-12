بطريرك الكاثوليك يزور لبنان للمشاركة فى المرحلة القارية لسينودس الأساقفة

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إلى مطار بيروت، للمشاركة فى فعاليات المرحلة القارية لسينودس الأساقفة "2021 - 2024".





يرافق غبطته الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وممثلو الكنيسة الكاثوليكية بمصر، حيث من المقرر أن تبدأ فعاليات المرحلة القارية غدًا الاثنين، ببيت عنيا، بحريصا. الجدير بالذكر أن سينودس الأساقفة "2021 - 2024" يأتى تحت شعار "من أجل كنيسة سينودسية الشركة والمشاركة والرسالة".

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