صندوق الاستثمارات العامة السعودي يضم حصة جديدة في “تبريد السعودية”

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي العام ضمه لصفقة جديدة تحصل عليها، وتبلغ هذه الصفقة 30% من إجمالي أسهم شركة تبريد المناطق السعودية والتي تعرف باسم “تبريد السعودية، وخلال هذا التقرير نتعرف على كافة التفاصيل حول هذه الصفقة عبر موقع «زووم مصر».

ومن الجدير بالذكر أن شركة “تبريد السعودية” تقوم حاليًا على إدارة وتنفيذ مشاريع بإجمالي 779,000 طن لصالح محطات التبريد المركزي، وتُعد شركة “أرامكو” أحد أكبر الشركات السعودية التي تتعامل معها، وبجانب مجموعة من الشركات الكبرى الأخرى.

وصرح يزيد الحميّد، رئيس الإدارة العالمة أن الخطوة التي اتخذتها السعودية في الاستحواذ على حصة مثل هذه في شركة “تبريد السعودية وبهذه النسبة تُعد دعماً قوياً للاقتصاد السعودي وتنوعه، وتوقع حدوث زيادة في حجم الاقتصاد في مثل تلك المجالات، كما سيكون هناك نمو في سوق ابريد المناطق على مستوى المملعة العربية السعودية خلال الفترات القادمة.

وقال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة “تبريد السعودية“: إن التعاون بين الشركتين وانضمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي كماسهم رئيسي ستكون كمصدر دعم كبير، وأن الشركة ستساهم بشكل كبير في نمو حجم الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.