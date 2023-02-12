مصطفى مدبولي: توجيهات من الرئيس بإحداث نقلة فى مشروعات تطوير محافظة شمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 06:29 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء علاء عيسى، رئيس شعبة العمليات، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتنمية شمال سيناء، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ، ومسئولي الوزارة والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها يرافقه عدد من وزراء الحكومة إلى محافظة شمال سيناء، كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحداث نقلة في أعمال تطوير المحافظة، سواء من خلال تحديث محاور الطرق، وكذا توفير الخدمات المختلفة، حتى يشعر مواطنو شمال سيناء بتحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم البدء في مدينة العريش، ثم يستمر العمل تباعًا في باقي مدن وقرى المحافظة، ضمن الخطة المستهدفة للدولة لتنمية محافظة شمال سيناء.

واستعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية محافظة شمال سيناء، والتي تستهدف تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار بالمحافظة، موضحاً، في الوقت نفسه، أن تنفيذ الاستراتيجية يتم وفق رؤية تشمل تحسين جودة الحياة للأهالي، عبر تحديث البنية التحتية، وكذا تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، إلى جانب النهوض بخدمات الأنشطة الاقتصادية، من المجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية، ودعم الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تتضمن تنمية المحاور الطولية والعرضية للمحافظة لربط التجمعات مع إقليم قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء، وكذا تطوير التجمعات العمرانية القائمة، عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية لما لها من دور تنموي مهم، فضلاً عن تنمية المحور الساحلى عن طريق إقامة منتجعات سياحية ساحلية وممشي سياحي، وإقامة تجمعات صناعية بالقرب من إقليم قناة السويس للعمل كمدن تكاملية مع مدن الإقليم، مع انشاء محور لوجيستي قائم على الموارد التعدينية الموجودة بالمحافظة وذات اتصالية بإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى انشاء تجمعات ريفية مقترحة بالقرب من التجمعات الحضرية لبناء المجتمعات العمرانية، وانشاء محور للصناعات الثقيلة واللوجستية على الموارد التعدينية بالمحافظة، مع تنفيذ مناطق زراعية قائمة على الموارد المائية المتاحة، وتنمية نشاط الصيد والثروة السمكية.

كما استعرض وزير التنمية المحلية جانباً من جهود الدولة في تنمية محافظة شمال سيناء، مشيراً إلى تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعريش بطاقة 100 ألف م3/يوم، قابلة للتوسع الى 300ألف م3/يوم، وأعمال تطوير مستشفى العريش العام، بما يتضمن استحداث مبنى لغسيل الكلى يحتوى على 88 ماكينة غسيل كلوى.

كما عرض جانباً من المشروعات في مجالات دعم منظومة الكهرباء، ومنظومة المياه والشرب، ومنظومة الصرف الصحي، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وانشاء عدد من المدارس التعليمية، ورفع كفاءة شبكات الطرق، وتطوير الأندية الرياضية، ورفع كفاءة مشروعات الإسكان، واستكمال منظومة الغاز الطبيعي، وتحسين منظومة النظافة بمدن وقرى المحافظة، وفي الوقت نفسه عرض وزير التنمية المحلية أيضا عدداً من المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها بمحافظة شمال سيناء.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشكر لقيادة الجيش الثاني، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الجهود المبذولة، كما وجه الشكر لوزارة التنمية المحلية على التنسيق الذي يتم من أجل تنفيذ مختلف المشروعات في القطاعات المختلفة، وتوفير الخدمات المتعددة للمواطنين.

وعرض محافظ شمال سيناء المخطط الخاص بإقامة تجمعات تنموية حضارية تتماشى مع النمط السكني الغالب لمواطني المحافظة، مضيفاً أن تنفيذ هذا المخطط سيراعي الأنشطة السكانية لكل مركز من مراكز المحافظة، والتي تمتاز بالتنوع بما يتيح فرصاً لإنشاء تجمعات زراعية متكاملة، وأخرى تنموية حرفية، وثالثة للصناعات التعدينية، فضلاً عن مشروعات لتنمية الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها.

كما استعرض المحافظ عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها في محافظة شمال سيناء، سواء على صعيد تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي، أو زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، مشيراً إلى أنها تتضمن أعمالا خاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، واستكمال منظومة الصرف الصحي فضلاً عن إنشاء منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، وإقامة مراكز حضارية وتجارية متنوعة.

من جانبه، أكد اللواء محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، وجود انسيابية حالياً في دخول وخروج الأفراد من الأنفاق باتجاه شرق سيناء، وهناك تدفق كبير ملحوظ، ويتم التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة في هذا الشأن، كما يتم التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية من جهة أخرى للعمل على زيادة الأراضي المستصلحة في سيناء.

وأشار قائد الجيش الثاني الميداني إلى أن هناك خطة تنموية تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تتضمن حزمة من المشروعات المختلفة، ومن المقرر البدء قريبا في التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، لفت اللواء محمد ربيع إلى أن هناك تعاونا بين المحافظة والأجهزة المعنية، وكذا رجال الأعمال، إلى جانب المشاركة الشعبية؛ وذلك من أجل تطوير ورفع كفاءة الطرق المختلفة، منوها في هذا الصدد إلى مواصلة العمل لاستكمال أعمال التطوير، وأنه سيتم كذلك القيام بأعمال الدهانات المطلوبة لواجهات العمارات السكنية التي تأثرت بالأعمال التي تمت في إطار مواجهة العمليات الإرهابية.

واستعرض اللواء محمد ربيع ما يتم من جهود بالتنسيق مع المحافظ، لعودة بعض مزارع الدواجن لعملها، وكذا بعض المناطق الصناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع بنكي مصر و"الزراعي المصري" في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك توافق بين الوزارات والأجهزة المعنية على المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها، وكذا ما يتعلق بخطة التطوير، على أن يكون ذلك موزع على عدة مراحل في التنفيذ، ومتضمنا التكاليف المحددة للمشروعات، بما يسهم في تحسين وتوفير الخدمات المقدمة لسكان المحافظة في مختلف المجالات.