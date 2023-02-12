جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن المحافظة أقامت عددا من معارض أهلا رمضان داخل كل مركز ومدينة توفر كافة السلع الغذائية، بجانب توفير اللحوم الطازجة والخضروات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق، وذلك بهدف دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربة الغلاء والتصدى لجشع التجار.





جاء ذلك خلال متابعته إقامة معرض أهلا رمضان 2 بمركز ومدينة كفر الزيات، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة. من جانبه أوضح عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات أن المعرض مقام بشارع السلخانة أمام جراج مجلس مدينة كفر الزيات لبيع كافة السلع والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على مدار اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كبير من المواطنين على معرض «أهلا رمضان» بكفر الزيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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