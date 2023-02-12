خلال ساعات.. نتيجة مسابقة الأوقاف 2022 عمال ومقيمي شعائر

يبحث المتقدمين علي وظائف وزارة الأوقاف المصرية عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2022 عمال ومقيمي شعائر, والتي من المقرر ظهورها خلال ساعات قادمة أو أيام قليلة, حتي يتمكن السادة المتقدمين علي وظيفة عامل بوزارة الأوقاف من الاستعلام عن نتيجة العمالة بوزارة الاوقاف, وفى السطور القادمة عبر زووم مصر نوضح موعد الإعلان عن نتيجة العمالة بوزارة الاوقاف.

يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية, كانت قد أعلنت عن مسابقة للعمال عبر منصة بوابة الوظائف الحكومية, بالتنسيق مع التنظيم والإدارة , عن مسابقة العمالة واتاحة 1000 وظيفة في العام الماضي, وتم إداء الامتحان ولم يعلن عن النتيجة, بالرغم من اعلان الوزارة عن نتيجة مسابقة الاوقاف إمام وخطيب ومدرس.

موعد نتيجة مسابقة الأوقاف 2022

صرح المصدر المسئول عبر الصفحة الرسمية للوزارة , عن اقتراب الاعلان عن نتيجة العمال بوزارة الاوقاف,كما أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, بشأن كشوف الناجحين فى مسابقة العمال بوزارة الأوقاف وفق مجموع الدرجات, تمهيدا للاعلان الرسمي وتسليم الوظائف اليهم وتوزيعهم حسب الحاجة بمساجد الجمهورية.