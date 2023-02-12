محافظ أسيوط يزور دير «مارمينا» بأبنوب

جدة - نرمين السيد - واستقبلت فرق الكشافة والمرشدات والكورال والمسرح التابعين للإيبارشية، المحافظ ومرافقوه، وألقيت بعض الكلمات، تلاها زيارة الحصن الأثرى بالدير وكنائس الدير.

وأبدى المحافظ سعادته بهذه الزيارة مشيدًا بموقع الدير الأثرى المميز، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الرابع الميلادى وهو يقع على ارتفاع 170 مترًا فوق سطح البحر، الأمر الذى جعله يوضع على الخريطة الأثرية لمحافظة أسيوط.

وفى الختام قدم الأنبا بيسنتى درعًا تذكاريًا للمحافظ بمناسبة زيارته للدير وبعض الهدايا التذكارية للوفد المرافق له.

حضر الزيارة إلى جانب مجمع رهبان الدير عدد من أعضاء المكتب الفنى لقداسة البابا تواضروس.