القمة العالمية للحكومات تستضيف المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين فى الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

وتشارك الدكتورة رشا راغب فى "الاجتماع العربى للقيادات الشابة"، لمناقشة كيفية تمكين الشباب

تقام النسخة الثانية من الاجتماع العربى للقيادات الشابة هذا العام يوم 12 فبراير تحت عنوان "تأملات فى حكاية الشباب العربى"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، لتسلط الضوء على موضوعات الهوية واللغة العربية وسمعة الشباب العربى، وتتيح الفرصة لاستعراض عدد من التجارب والممارسات المختلفة ذات الصلة ونماذج شباب عربى تم تمكينه.

تأتى مشاركة الدكتورة رشا راغب، فى هذه النسخة من خلال الجلسة الوزراية "رؤية مشتركة.. هدف مشترك"، والتى تعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من وزراء الشباب والثقافة العرب، لمناقشة الرؤية المشتركة التى يطمح لها العالم العربى من خلال الشباب وما يمكن أن تقدمه المؤسسات والوزارات العربية لتمكين الشباب.

وجهت رشا راغب، خلال كلمتها، الشكر للقائمين على الاجتماع العربى للقيادات الشابة لاستضافتها للمرة الثانية.

وأكدت أهمية دور التدريب فى صقل مهارات الشباب وتمكينهم؛ قائلة "يوجد اتفاق عربى على أهمية تمكين الشباب وإعطائهم الثقة؛ التمكين هو تحدى تخوضه جميع الدول التى تضع الشباب نصب أعينها".

وأضاف: "تأتى البداية بالتأهيل الذى نهدف من خلاله إلى بناء الإنسان فى كل المجالات، الثقافية، العلمية، الاجتماعية، الرياضية لنخلق قائد فكر مسئول وفاعل على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى".

ويرافق الدكتورة رشا راغب، وفد يضم عددا من النماذج الشابة الناجحة من خريجى برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المؤسسات والجهات المصرية، وهم: الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والنائب الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب المصرى، والنائبة الدكتورة هادية حسنى، عضو مجلس النواب المصرى، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافط الإسكندرية، وشانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور ندى الدمياطى، رئيس القطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة، وسارة هشام، المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم.

وشاركت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية فى عروض "تجارب عربية: شباب قائد" لتستعرض تجربة تمكين الشباب فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، كأحد المؤسسات العربية الرائدة فى العمل الشبابى.

عرض خلال القمة أهم المشروعات التى قام بتقديمها وتنفيذها الشباب من خريجى الأكاديمة مثل مجموعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا بالريف المصرى، والمبادرة الوطنية "ابدأ" لتوطين وتطوير الصناعات المصرية وإضافة استثمارات بقطاع الصناعة بما يقارب 200 مليار جنيه مصرى، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلـى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة أكبر مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، بهدف خدمة مختلف مجالات التنمية (الخدمية، الصحية، التوعوية، التعليمية، العمرانية، وغيرهم).

كما تلقت الدكتورة رشا راغب دعوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ للمشاركة فى النسخة الثانية من "منتدى الإدارة الحكومية" الذى يقام تحت عنوان "التحول الرقمى الحكومى"، فى الفترة من 13 إلى 15 فبراير تحت مظلة القمة العالمية للحكومات، بهدف مناقشة دور التحول الرقمى فى تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وتشارك الدكتورة رشا راغب للمرة الثانية فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، ففى العام الماضى، كانت راغب ضمن متحدثى جلسة "العمل الشبابى العربى: أفضل الممارسات والتجارب والسياسيات" التى أقيمت ضمن فعاليات الاجتماع العربى للقيادات الشابة الأول؛ لمناقشة أبرز الممارسات الرائدة فى العمل الشبابى وصياغة سياسات تمكين الشباب، ومختلف الاستراتيجيات والسياسات والتجارب الريادية فى العمل الشبابى العربى.

كما شاركت العام الماضى فى منتدى الإدارة الحكومية أيضا، كمتحدثا فى جلسة "تقادم المهارات التحدى القادم للحكومات"، لمناقشة ضرورة استعداد الحكومات لتطوير وجذب موارد بشرية تتماشى وأدوارها المستقبلية وكيفية صياغة خطط واقعية لتطويرالثروة البشرية والبنية والثقافة التكنولوجية والالكترونية فى مؤسساتها ليصبحوا جزء من التطوير الحتمى الحدوث.

يذكر أن أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.