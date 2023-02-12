الخارجية تنظم جلسات إحاطة للسفارات الأجنبية حول نتائج مؤتمر «COP27»

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الخارجية على مدار الأسبوع الجاري سلسلة من جلسات الإحاطة لجميع السفارات المُعتمدة فى القاهرة، لعرض أبرز نتائج ومُخرجات الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وشارك السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة ورئيس الفريق التفاوضى المصرى خلال مؤتمر المناخ COP27 فى جلسات الإحاطة، وقدم عرضا لأهم نتائج المؤتمر ورؤية وزارة الخارجية لكيفية المضى قدما حتى تسليم الرئاسة إلى الجانب الإماراتى فى المؤتمر المقبل COP28.

وشهدت الجلسات مشاركة رفيعة المستوى من السادة السفراء المعتمدين فى القاهرة وأعضاء السفارات من الدول الإفريقية، والعربية، والأمريكية، والآسيوية، والاتحاد الأوروبى ومكتب منظمة الأمم المتحدة فى مصر ووكالاتها المتخصصة.

وهدفت الجلسات إلى إبراز ما حققه المؤتمر من نتائج ملموسة فى مختلف مسارات التفاوض، والتأكيد على أهمية مواصلة تحقيق أهداف اتفـاق بـاريس وأجندة عمل المناخ الدولى، مع استعراض التحديات التى تواجهها الدول النامية بصفة خاصة وعرض الحلول المتمثلة فى تعزيز وسائل التنفيذ، سواء كان ذلك من خلال النفاذ إلى تمويل المشروعات أو نقل التكنولوجيا أو بناء القدرات.

كما تناولت دور الرئاسة المصرية فى تفعيل برنامج عمل التخفيف لـخفض الانبعاثات وتدشين برنامج عمل جديد حول الانتقال العـادل فى الطاقة يراعى الاعتبارات الاقتصادية والمجتمعية داخل الدول، فضلا عن نجاح الرئاسة المصرية فى إدراج بند معالجة الخسائر والأضرار ضمن أجندة المناخ لأول مرة، وتمرير قرار بإنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

واستعرض السفير محمد نصر، المبادرات التى أطلقتها الرئاسة المصرية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP27، والتى بلغ عددها 14 مبادرة، إضافة إلى مبادرة المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد GRHF التى أطلقها رئيس الجمهورية ورئيس وزراء بلجيكا خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، والتى سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة كل من المستشارة منى البهتيمى رئيس فريق دعم رائد المناخ د. محمود محى الدين، وأمنية العمرانى مبعوث رئيس مؤتمر الأطراف للشباب، فى جلسات الإحاطة المختلفة.