بالأرقام.. الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الخطة الاستثمارية لمحافظة الاسكندرية، لعام 22/2023، وتشمل 401 مشروع تنموى، بقيمة استثمارات عامة تبلغ 44.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 72،7% عن خطة عام 21/2022.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، تفاصيل الخطة التى تشمل 27.4 مليار جنيه استثمارات بقطاع النقل بنسبة 61%، و5.9 مليار جنيه استثمارات بقطاع البترول بنسبة 13.1%، و4.3 مليار جنيه استثمارات بقطاع التعليم العالى بنسبة 9.6%. كما تشمل 3.1 مليار جنيه استثمارات بقطاع الإسكان بنسبة 6.9%، و1.8 مليار جنيه استثمارات بقطاع التنمية المحلية بنسبة 4%، و2.4 مليار جنيه استثمارات بالقطاعات الأخرى بنسبة 5.4%، و2.3 مليار جنيه استثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى. الخطة تشمل أيضا، 386 مليون جنيه استثمارات لرصف الطرق الداخلية، و83 مليون جنيه استثمارات لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، و9 قرى مستهدفة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة.

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