حسن شحاتة: ذوو الهمم دائما فى قلب القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - واصل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، اجتماعاته بالديوان العام مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لاستكمال المناقشات بشأن ملف "ذوى الهمم"، وتنفيذ خطة إدماجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال المجتمعون إن الخطة تسير فى 3 محاور، الأول: حصر المنشآت، ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تعيين ذوى الهمم، والثانى: الاستمرار فى تدريب وتأهيل ذوى الهمم على مهن تناسب إعاقتهم، وما يتطلبه سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية خاصة فى نطاق مبادرتى "حياة كريمة"، و"مهنتك مستقبلك"، والثالث: تشغيل ذوى الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها "الوزارة" تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات.

ووجه الوزير مديرى المديريات بالاستمرار فى عملية الحصر والتدريب والتشغيل تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة بأعداد المنشآت ونسبة تعيين ذوى الهمم بها، والنسبة المطلوب تعينها من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، كما جدد الوزير توجيهاته لمديرى المديريات بالاستمرار فى الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من اعداد المنشآت،ونسب ذوى الهمم المعيين بها، وباقى الأعداد المطلوب تعيينها.

وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الرابع على التوالى خلال 4 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذى توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتمامًا خاصا، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمى .

كان الوزير حسن شحاتة، قد تسلم من مديرى المديريات بالمحافظات حصرا مبدئيا وأرقام أولية بأعداد المنشآت وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية تمهيدا للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوى الإعاقة.

كما ناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن "ذوى الهمم" دائما فى قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة.