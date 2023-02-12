متاح الآن.. كود دفع استمارة الثانوية العامة 2023 فوري

يبحث طلاب الثانويه العامة عن كود دفع استمارة الثانوية العامة 2023 فوري, حتي يتمكن الطلبة والطالبات و أولياء الأمور من دفع مصاريف دخول الامتحان للصف الثالث الثانوي للعام الدرسي 2023, وفى السطور القادمة عبر زووم مصر نوضح خطوات دفع مصاريف إستماره الثانوية العامة بكل سهولة ويسر.
استمارة الثانوية العامة
وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, شروط لدخول الامتحان ومنها أن يكون الطالب مسدداً لمصاريف الاستمارة الالكترونية, ووضعت الوزارة طرق كثيرة وسهله للدفع, حتي لا يعاني الطالب بصعوبة في الأمر, ووضعت لهذا منافذ كثيرة منتشرة عبر جمهورية مصر العربية ومتاحة علي مدار الأسبوع وعلي مدار جميع ساعات اليوم.
كود دفع استمارة الثانوية العامة 2023 فوري
جاء ضمن منافذ السداد الإلكتروني منافذ فوري المنتشرة بكثرة, وصرحت شركة فوري عن الكود الخاص بسداد مصاريف الاستماره عبر منصتها الرسمية , كما وضحت خطوات سداد المصاريف عبر الكود الرسمي.
خطوات دفع مصاريف الاستمارة من فورى
- الذهاب الي أخد منافذ فوري.
- من الماكينة يقوم التاجر بإدخال كود الخدمة وهو “66610”.
- إدخال الرقم القومي للطالب.
- طباعة الإيصال .
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