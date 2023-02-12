وزارة الخارجية تنظم جلسات إحاطة للسفارات الأجنبية حول نتائج ومُخرجات مؤتمر COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 02:27 مساءً - نظمت وزارة الخارجية على مدار الأسبوع الجاري سلسلة من جلسات الإحاطة لكافة السفارات المُعتمدة في القاهرة، لعرض أبرز نتائج ومُخرجات الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

شارك السفير/ محمد نصر، مدير إدارة البيـئة والمـناخ والتـنمية المـستدامة ورئيـس الفريق التفاوضي المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 في جلسات الإحاطة، حيث قدم عرضاً لأهم نتائج المؤتمر ورؤية وزارة الخارجية لكيفية المضي قدماً حتى تسليم الرئاسة إلى الجانب الإماراتي في المؤتمر المقبل COP28. وشهدت الجلسات مشاركة رفيعة المستوى من السادة السفراء المُعتمدين في القاهرة وأعضاء السفارات من الدول الإفريقية، والعربية، والأمريكية، والآسيوية، والاتحاد الأوروبي ومكتب منظمة الأمم المتحدة في مصر ووكالاتها المُتخصصة.

هدفت الجلسات إلى إبراز ما حققه المؤتمر من نتائج ملموسة في مُختلف مسارات التفاوض، والتأكيد على أهمية مواصلة تحقيق أهداف اتفـاق بـاريس وأجندة عمل المناخ الدولي، مع استعراض التحديات التي تواجهها الدول النامية بصفة خاصة وعرض الحلول المتمثلة في تعزيز وسائل التنفيذ، سواء كان ذلك من خلال النفاذ إلى تمويل المشروعات أو نقل التكنولوجيا أو بناء القدرات. كما تناولت دور الرئاسة المصرية في تفعيل برنامج عمل التخفيف لـخفض الانبعاثات وتدشين برنامج عمل جديد حول الانتقال العـادل في الطاقة يراعى الاعتبارات الاقتصادية والمجتمعية داخل الدول، فضلاً عن نجاح الرئاسة المصرية في إدراج بند معالجة الخسائر والأضرار ضمن أجندة المناخ لأول مرة، وتمرير قرار بإنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وقد استعرض السفير/ محمد نصر المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP27، والتي بلغ عددها 14 مبادرة، إضافة إلى مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد GRHF التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء بلجيكا خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي سيتم تفعيلها خلال المرحلة المُقبلة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى مشاركة كل من المستشارة/ منى البهتيمي رئيس فريق دعم رائد المناخ د. محمود محى الدين، وأمنية العمراني مبعوث رئيس مؤتمر الأطراف للشباب، في جلسات الإحاطة المختلفة.