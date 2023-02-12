جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافه وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافه قطاعات المحافظة وتقييم دورى لأداء الأحياء والمراكز والمدن وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.





وتمكن حى العمرانية وهيئة النظافة والتجميل من رفع 650 طنا من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائرى، فى نطاق شوارع الدكتور ورسمى مهنى بالعمرانية. شملت الجهود إزالة غرف ومخازن ومواقع فرز وتجميع المخلفات والقمامة مقامة بالمخالفه بتلك المنطقة مما تعكس مظهراً غير حضارى، وتتسبب فى اشتعال للنيران وتعد مصدراً للتلوث ولشكاوى المواطنين. وأكد أحمد راشد أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بالطريق تم تكليف رئيس الحى بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً. وأشار إلة أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكداً على التعامل الفورى مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الصحى أو الجمالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة: رفع 650 طن مخلفات وتراكمات أسفل الدائرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.