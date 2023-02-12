وزير الصحة يلقى كلمة بحفل تخريج دفعة بالمجلس العربى للاختصاصات الصحية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب، الدور الريادى للمجلس العربى للاختصاصات الصحية فى دعم التدريب الطبى المهنى بالوطن العربى، فى أكثر من 59 تخصصا طبيا موزعة على 18 مجلس علمى.





جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها وزير الصحة والسكان، أمس السبت، ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة من الأطباء الاختصاصيين فى برامج المجلس العربى للاختصاصات الصحية للعام 2022 المنعقد بالبحر الميت بدولة الأردن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعرب عن سعادته بالمشاركة فى حفل الخريجين الجدد فى المجلس العربى للاختصاصات الصحية، والذى يتزامن مع الذكرى التأسيسية الـ 45 للمجلس، والذى تم إنشاؤه من قبل مجلس وزراء الصحة العرب.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير لفت إلى جهود المجلس على مدار السنوات الماضية فى دعم التدريب الطبى المهنى، موضحا أن المجلس أتاح الفرصة لكثير من العاملين فى القطاع الصحى بالوطن العربى للحصول على شهادات عليا فى التخصصات الطبية المختلفة بجودة وكفاءة الشهادات التى تمنحها الهيئات الدولية والعالمية.

وذكر أن الوزير أشار إلى أن أعدد المنتسبين للمجلس العربى للاختصاصات الصحية منذ إنشاؤه تجاوز الـ60 ألف، تخرج منهم نحو 23 ألف مقدم للخدمة الصحية.

ولفت إلى تأكيد الوزير على أن المجلس العربى للاختصاصات الصحية يعد أحد أهم مشروعات العمل العربى المشترك منذ إنشاؤه، مؤكدا حرص مجلس وزراء الصحة العرب على تقديم كافة سبل الدعم توسيع آفاق التعاون لدعم فتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات المعنية فى التعليم والتدريب الطبى المستمر.

وتابع أن الوزير نوه بأهمية دعم الدور الريادى للمجلس والسعى باتخاذ خطوات تطويرية تواكب التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر، بدءا من مراجعة الأنظمة، والمناهج والهياكل التنظيمية للمجلس، وصولا إلى اعتماد التخطيط الاستراتيجى فى أعمال وأنشطة المجلس العلمية والإدارية، وكذلك اعتماد المعايير العالمية فى التدريب والتقييم.

وذكر أن الوزير لفت إلى أن المجلس حقق أكبر قدر من التعاون فى مجال التعليم الطبى المهنى من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الجهات عالمية، ودولية، وإقليمية، ومحلية، مثل المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر، والهيئة العربية للتخصصات الصحية فى الزمالة المصرية، ومجلس التمريض الأردنى، والكلية الملكية الدولية الكندية، والاتحاد الأوروبى للاختصاصات الطبية، واتحاد الجامعات العربية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة المنصورة بمصر، واتحاد الجامعات العربية للأشعة، والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية.

ولفت إلى أن الوزير تقدم بالشكر والتقدير لمؤسسى المجلس العربى للاختصاصات الصحية والقيادات المتتابعة للمجلس فى الهيئة العليا، والمكتب التنفيذى، والأمانة العامة، وأعضاء المجالس العلمية ولجانها، وجميع موظفى المجلس، لجهودهم المبذولة فى دعم عمل المجلس على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق، يشغل منصب المدير التنفيذى للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، بالانتخاب وبإجماع الأعضاء منذ ديسمبر عام 2021.