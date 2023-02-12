وزير القوى العاملة يجتمع مع مديري المديريات لتنفيذ خطة إدماج ”ذوي الهمم”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 01:29 مساءً - للأسبوع الرابع على التوالي ،واصل وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد، إجتماعاته بالديوان العام ،مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات "27 مديرية"،وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف"ذوي الهمم"،وتنفيذ خطة إدماجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،وقال المجتمعون أن الخطة تسير في 3 محاور ،الأول حصر المنشأت ،ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،بشأن تعيين ذوي الهمم ،اما المحور الثاني، الاستمرار في تدريب وتأهيل ذوي الهمم على مهن تناسب اعاقتهم ،وما يتطلبه سوق العمل ،والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية خاصة في نطاق مبادرتي "حياة كريمة "،و"مهنتك مستقبلك"،اما المحور الثالث ،تشغيل ذوي الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها "الوزارة"تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات ..ووجه الوزير شحاتة مديري المديريات بالاستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل ،تمهيدأ لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشأت ،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها،والنسبة المطلوب تعينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأت،ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية،كما جدد الوزير توجيهاته لمديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من اعداد المنشآت ،ونسب ذوي الهمم المعيين بها ،وباقي الاعداد المطلوب تعينها ،واكد الوزير أن هذا الاجتماع الرابع على التوالي خلال 4 اسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام ،مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي .

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم كان الوزير حسن شحاتة قد تسلم من مديري المديريات بالمحافظات ،حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشأت ،وعدد العمالة بها ،ونسبة إستيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ،وتحديد النِسب المتبقية ،تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة،كما ناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة ، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة،مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام،وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة،لحصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة ..

وقال بيان صحفي عن "الوزارة" ان الاجتماعات الاربعة وجه فيها الوزير مديري المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص،داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج إستكمال نسب الـ 5 % بداخلها ،وبحسب البيان يتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس منذ ايام إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي:وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "،والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة،بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..وبشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي...

حضر اللقاء من الوزارة : إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ،ومحمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشئون المديريات ، والسيد الشرقاوى مدير عام الادارة العامة للتفتيش العمالى ، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ،ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة رعاية العمالة غير المنتظمة ، وياسر صقر المدير العام للإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وعطيات أبو زيد مسئول مبادرة " مصر بكم أجمل " .