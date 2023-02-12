خالد ميري يتقدم رسميا بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 01:29 مساءً - تقدّم خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير الأخبار، بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وكانت لجنة الانتخابات بنقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بدأت أمس تلقى أوراق الأعضاء الراغبين في الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية مجلس النقابة على المقاعد الستة الشاغرة نصفهم فوق السن والنصف الآخر تحت السن، وذلك منذ الساعة 10 صباحا اليوم السبت وحتى الساعة 3 ظهرا.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت-حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وقرر المجلس، فتح باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، من اليوم السبت، وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

ويترأس الجمعية العمومية ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان -الذي لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين- وفقًا للقانون، وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء المجلس الممتدة عضويتهم، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.

ويجري التجديد النصفي على مقعد النقيب الذى يشغله ضياء رشوان، و6 مقاعد 3 منها فوق السن يشغلها وكيل النقابة خالد ميري، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية محمد شبانه، وعضو المجلس هشام يونس، و3 مقاعد تحت السن يشغلها محمد يحيي يوسف، ومحمود كامل وحماد الرمحي.