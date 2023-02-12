الحكومة: لا صحة لعودة نظام التعليم المفتوح

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا صحة لعودة نظام التعليم المفتوح، وأن ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول عودة نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية عار تماما عن الصحة.





وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة من الخبراء لدراسة آليات تطوير نظام التعليم المدمج المأخوذ به حاليا، لتفعيل دوره فى تنمية المهارات المهنية التى يحتاجها سوق العمل، مع الاستمرار فى منح الشهادات المهنية لخريجى هذا النظام، أسوة بما يحدث فى نظم التعليم المستمرة التى تأخذ بها العديد من دول العالم، وبمجرد انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع، ستعرض مقترحاتها على المجلس الأعلى للجامعات للنظر فيها، لإقرار المقترحات التى تسهم فى تطوير منظومة التعليم المدمج الحالية، لتصبح أكثر فعالية فى تطوير المهارات التى يحتاجها سوق العمل. وأهابت وزارة التعليم العالى، بالمواطنين الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى وعدم الانصياع وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم ترويجها من خلال هذه المواقع، كما أهابت الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إلى موقعها الإلكترونى على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى للتأكد من الأخبار التى يتم الترويج لها.

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