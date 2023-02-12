السيسى: القضية الفلسطينية أولوية مصر والعرب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى أمام المؤتمر:- شارك فى المؤتمر، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء فى الجامعة.

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