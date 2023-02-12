الرئيس السيسى يودع الملك عبد الله الثانى فى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - ودع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فى مطار القاهرة.



جدة - نرمين السيد - ودع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فى مطار القاهرة. يأتى ذلك بعد المشاركة فى مؤتمر القدس صمود وتنمية، المنعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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