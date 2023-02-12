جهود لا تتوقف.. حياة كريمة ترتقى فى نهطاى بالغربية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى جهود حياة كريمة فى قرية نهطاى:- يذكر أن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تفقد أمس برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، للاطلاع على آخر المستجدات فى تنفيذ المشروعات.

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