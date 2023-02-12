السيسى يتوجه اليوم إلى الإمارات للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على رأس وفد حكومى رفيع المستوى للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات التى تعقد منذ عام 2013 فى إمارة دبى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس، فى القمة العالمية للحكومات تأتى فى إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، وسيحرص خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادى والتنموى، وذلك فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التى يشهدها العالم. كما أن مشاركة مصر فى القمة العالمية للحكومات تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات. وأضاف المتحدث الرسمى، أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضا عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين فى القمة العالمية للحكومات من كبار مسؤولى المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

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