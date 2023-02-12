خالد ميري: دوري دعم ورعاية مصالح أعضاء نقابة الصحفيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 12:31 مساءً - يستعد الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار لتقديم اوراق ترشحه لخوض انتخابات النقابة على مقعد النقيب اليوم الأحد، خلفا للنقيب الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وقال ميري، في تصريحات له، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه على مقعد النقيب اليوم الأحد، مؤكدا دوره في رعاية ودعم مصالح الأعضاء، متمنيا أن يوفقنا الله لما فيه صالح الجماعة الصحفية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر من قبل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت-حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وتحددت شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة، وفقًا للمادة 37 من قانون رقم 76 لسنة 1970، والتي نصت على أن يضم مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوًا، بالإضافة إلى أن مدة قيدهم لم تتجاوز فى جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا، ويجب على من رشحوا أنفسهم لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقيب أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.