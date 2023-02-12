المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية يقوم بجولة للاطمئنان على سير العمل بمنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 12:31 مساءً - بُناءً على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، بجولة تفقدية لعدد من منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، شملت وحدة طب أسرة «بحر البقر الجديدة»، و مركزي طب أسرة «الجوهرة، بحر البقر القديمة»، إضافة إلى مستشفيات «الحياة بورفؤاد، الرمد، النصر التخصصي، 30يونيو، الزهور، مجمع الشفاء الطبي»

تأتي الجولة في إطار متابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على ماتقدمه المنشآت من خدمات طبية وعلاجية ورعاية صحية بأعلى معايير الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وخلال الجولة التفقدية تم المرور على الأقسام المختلفة بالمنشآت، فيما تم استطلاع آراء المرضى المترددين على أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتحدث مع المرضى بالأقسام الداخلية، لقياس مدى رضائهم عن الخدمة والفريق الطبي.

وخلال الزيارة أيضًا، تم تفقد أقسام المعامل المختلفة، والصيدلية، وتم تفقد مخازن الأدوية للوقوف على مدى توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة، لتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

هذا، ورافق المدير التنفيذي للهيئة خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، كل من الدكتور جمال رطبة المستشار المالي والمشرف على الإدارة المالية بالهيئة، والدكتور وائل عمران، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، واللواء طارق الدبور، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الداخلية والمشرف العام على التشغيل، الدكتورة انجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب، الدكتور محمد عبد العزيز، مدير إدارة الرعاية الثالثية بالهيئة، الأستاذ محمد الشاذلي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.

كما رافقهم خلال الجولة من فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الدكتور محمد الكيكي، مدير إدارة الرعاية الثالثية بالفرع.