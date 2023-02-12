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البرلمان يفوض هيئة المكتب في مناقشة 30 طلبا موجها للحكومة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 12:31 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 30 طلبا موجها للحكومة.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لأصحاب الهمم بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص.

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن دعم العمالة غير المنتظمة.

-النائب عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز التدريب المهني لتوفير العمالة المدربة للسوق المحلي والخارجي

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية العمالة المصرية بالخارج.

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التنسيق والتعاون بين السلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري والعمالي والثقافي بالخارج.

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دور صندوق الطوارئ في مواجهة الظروف القهرية للعمالة.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم واستعادة المدرسة إلى ريادتها.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المغلقة.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار.

-النائبة سميرة الجزار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار في الحدائق العامة.

-النائبة سميرة الجزار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الأشجار من القطع والتقليم الجائر.

-النائبة سميرة الجزار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التصرف واستغلال مخلفات تقطيع الأشجار وتقليمها.

-النائب ميرال جلال الهريدي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة مشكلة التسرب من التعليم.

-النائب ميرال جلال الهريدي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة ومهارات المعلمين.

-النائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

-االنائب رحمي بكير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين المباني والأراضي الزراعية داخل كردونات القرى والمدن بشمال سيناء.

-النائب عبد المنعم عبد العليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.

-النائب محمد جبريل محمد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مجابهة أزمة النقد الأجنبي.

-النائب أمل زكريا قطب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة السنترالات وخدمات الأنترنت وخاصة بمحافظة البحيرة.

-النائبة رغدة عبد السلام نجاتي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنظيم حملات توعية للشباب عن الصحة النفسية من خلال مراكز الشباب.

-النائب محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية السياحة والآثار في صعيد مصر.

-النائب سعودي عبد الرحمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن منظومة التعامل على أراضي أملاك الدولة.

-النائب ناصر عثمان محمد عثمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف.

-النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة.

-النائب لطفي شحاتة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل شبكات الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني خاصة لمدن مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

-النائب عمرو القطامي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب وتعظيم كافة أنشطتها.

-النائب محمد حسين الحمامي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور قصور الثقافة في نشر الوعي والتنوير في المجتمع المصري.

-النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.

-النائبة سولاف درويش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد دليل استرشادي لما يمكن تصديرة من السلع والخدمات لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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