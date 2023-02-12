البرلمان يفوض هيئة المكتب في مناقشة 30 طلبا موجها للحكومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 12:31 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 30 طلبا موجها للحكومة.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لأصحاب الهمم بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص.

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن دعم العمالة غير المنتظمة.

-النائب عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز التدريب المهني لتوفير العمالة المدربة للسوق المحلي والخارجي

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية العمالة المصرية بالخارج.

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التنسيق والتعاون بين السلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري والعمالي والثقافي بالخارج.

-النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دور صندوق الطوارئ في مواجهة الظروف القهرية للعمالة.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم واستعادة المدرسة إلى ريادتها.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المغلقة.

-النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار.

-النائبة سميرة الجزار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار في الحدائق العامة.

-النائبة سميرة الجزار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الأشجار من القطع والتقليم الجائر.

-النائبة سميرة الجزار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التصرف واستغلال مخلفات تقطيع الأشجار وتقليمها.

-النائب ميرال جلال الهريدي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة مشكلة التسرب من التعليم.

-النائب ميرال جلال الهريدي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة ومهارات المعلمين.

-النائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

-االنائب رحمي بكير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين المباني والأراضي الزراعية داخل كردونات القرى والمدن بشمال سيناء.

-النائب عبد المنعم عبد العليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.

-النائب محمد جبريل محمد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مجابهة أزمة النقد الأجنبي.

-النائب أمل زكريا قطب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة السنترالات وخدمات الأنترنت وخاصة بمحافظة البحيرة.

-النائبة رغدة عبد السلام نجاتي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنظيم حملات توعية للشباب عن الصحة النفسية من خلال مراكز الشباب.

-النائب محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية السياحة والآثار في صعيد مصر.

-النائب سعودي عبد الرحمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن منظومة التعامل على أراضي أملاك الدولة.

-النائب ناصر عثمان محمد عثمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف.

-النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة.

-النائب لطفي شحاتة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل شبكات الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني خاصة لمدن مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

-النائب عمرو القطامي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب وتعظيم كافة أنشطتها.

-النائب محمد حسين الحمامي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور قصور الثقافة في نشر الوعي والتنوير في المجتمع المصري.

-النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.

-النائبة سولاف درويش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد دليل استرشادي لما يمكن تصديرة من السلع والخدمات لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.