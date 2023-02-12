رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يزور مقر الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 12:31 مساءً - قام الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية بتلبية دعوة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لزيارة مقرها بالقاهرة، حيث كان في استقباله السيدة جينيونج كيم المدير الإقليمي للوكالة الكورية بحضور وفد من الجامعة ضم الدكتور شريف كمال منسق برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة غادة طوسون مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة (UICC)، وعدد من أعضاء مكتب كويكا بمصر.

تناول اللقاء تعزيز التعاون ودراسة امكانية وضع خطط العمل المستقبلية وبحث التنسيق المشترك لتفعيل التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

وشهد اللقاء عرضًا تفصيليًا حول جامعة بني سويف التكنولوجية قدمه رئيس الجامعة؛ تضمن التوسعات الجديدة للجامعة وشرحًا للبرامج الدراسية، والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها، والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، وما تقدمه الجامعة من خدمات علمية، وتعليمية، ومجتمعية، وخطة الجامعة المستقبلية التي تتضمن إمكانية التوسع في البرامج الدراسية والانشاءات والمباني الجديدة.

واستعرض اللقاء مناقشة أوجه تقييم التعاون الحالي وآخر المُستجدات المتعلقة بشأن إمكانية حصول الجامعة على منحة جديدة تصل قيمتها إلى 8 مليون دولار ومدتها 4 سنوات، والتي تشتمل على إمكانية إنشاء مركز تعليمي تدريبي استشاري خاص بالتعليم العالي التكنولوجي، ويضم مجال تكنولوجيا السيارات، وكذلك العمل على استحداث برنامجين تكنولوجيين جديدين أحدهما خاص بتكنولوجيا السكك الحديدية والآخر خاص بتكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم، بالإضافة إلى تطوير البرامج الدراسية الحالية وتدريب القائمين بالعمل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجي.

كما شهد اللقاء عرضًا تفصيليًا قدمته الدكتورة غادة طوسون مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة تضمن سبل تعزيز العمل التطوعي من خلال برنامج التطوع (أصدقاء كوريا حول العالم)، حيث يتم دراسة إمكانية العمل به واستقبال متطوعين من كوريا الجنوبية ومناقشة أنشطة البرنامج في مصر، والفوائد الناتجة عنه، ومناقشة عملية التقديم وإيفاد المتطوعين من كوريا الجنوبية، كما تم بحث إمكانية تعزيز تفعيل مركز تعليم اللغة الكورية للطلاب والمجتمع المحيط.

كما تم استعراض أهم الأنشطة التي يقوم بها مركز ربط الجامعة بالصناعة (UICC) والذي تم تفعيله بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي من خلال عرض أهم انجازات العام الأول للمركز والمتمثلة في تدريب الطلاب بالمصانع والكيانات الصناعية والهيئات المختلفة والفعاليات وورش العمل واللقاءات والندوات التي قام بها المركز، كما تم مناقشة إمكانية التنسيق المستقبلي بين مركز (UCC) الممول من الجامعة الأمريكية ومركز (UICC) للعمل على ربط الجامعة بالصناعة.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة برنامج الأمم المتحدة لتمكين المرأة ومدى إمكانية استفادة الجامعة منه ومساهمتها فيه، حيث تقوم الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، ويتمثل أحد أهداف هذا المشروع في تسهيل مشاركة المرأة في القطاع الخاص من خلال مساعدة الفتيات الصغيرات في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في التطوير الوظيفي وبرامج التدريب الداخلي والاستشارات القيادية، وبالإضافة إلى ذلك يعتزم المشروع أيضًا تنظيم حملات توعية في الجامعات لتكافؤ الفرص لجميع الشباب.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على زيارة فريق من الخبراء الكوريين للجامعة لمتابعة آخر التطورات المتعلقة باستعدادات الجامعة الإنشائية وتجهيزها للحصول على المنحة الكورية الجديدة.

من جانبه قدم الدكتور خضر الشكر للشركاء الكوريين على الدعم المقدم للجامعة، مؤكدًا على دعم علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية فى شتى المجالات وخاصة التعليم التكنولوجي، من خلال تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وفق الأسس العالمية لإعداد جيل من التكنولوجيين الأكفاء متميزين علميًا وثقافيًا وعمليًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة بين الجانبين فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم التكنولوجي العالي، والتدريب المهني، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

جدير بالذكر أن دولة كوريا الجنوبية قدمت دعمًا فنيًا لجامعة بني سويف التكنولوجية يشمل تزويد المعامل الدراسية بالجامعة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية بالإضافة لتدريب المشرفين والقائمين على هذه المعامل على كيفية الأستخدام الأمثل لهذه المعدات والأجهزة للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه، وتعتبر المعامل الدراسية بالجامعة نقلة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجي بمصر وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.