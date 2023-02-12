لتنفيذ «التحول الرقمى».. «القوى العاملة» تعلن حوسبة 100 مكتب تفتيش

أوضحت الوزارة، أنه جار استكمال تلك "المنظومة" وحوسبة 143 مكتب تفتيش عمل آخرين، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لاستكمال منظومة التحول الرقمى، وفقا لرؤية مصر 2030، والانتهاء من الربط الإلكترونى مع الإدارة المختصة بالوزارة وتفعيل الحوسبة على جميع المديريات وإنهاء زمن "النظام الورقى".
وأشار السيد الشرقاوى، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، إلى أن الإدارة وضعت خطة لاستكمال منظومة حوسبة جهاز تفتيش العمل كاحد أولويات عملها، وذلك لإحكام الرقابة على أعمال التفتيش من خلال الادارة العامة والتوجيه اللحظى والوقتى، وفى إطار ذلك جرى استهداف عدد من المديريات وهى ( البحيرة – والقليوبية – الإسماعلية – السويس –دمياط –الجيزة – الغربية ) كأول مرحلة يتم التنفيذ فيها، بالإضافة إلى استكمال جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
ولفت مدير الإدارة العامة، إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة عمليات التدريب على نظام الحوسبة فى المديريات التالية: (القليوبية – الغربية – البجيرة )، وجرى تدريب المفتشين فيها بالفعل على استخدام أجهزة التابلت كمنظومة بديلة للنظام الورقى؛ لتوفير الوقت والجهد وتوحيد للصيغ القانونية والمفاهيم ونظام بديل للأرشفة والسجلات وضمان لدقة المعلومات وعدم الوقوع فى الأخطاء.
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