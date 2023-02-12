حياة كريمة تشارك فى القمة العالمية للحكومات 2023 بالإمارات

جدة - نرمين السيد - وستجمع القمة، والتى تنطلق بعنوان تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين فى الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التى تسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

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