السيسى يؤكد موقف مصر الرافض لإجراءات إسرائيل لتغيير وضع القدس

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر دعم القدس تحت عنوان "صمود وتنمية"، والمنعقد بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن أكد على أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وجميع الإجراءات التى اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتى يمكن أن تغير من معالم المدينة ليس لا صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح أن مجلس الأمن أكد عدم اعترافه بأى تغيرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما ذلك ما يتعلق بالقدس إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.

وأكد موقف مصر الثابت لرفض أى إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم بمدينة القدس ومقدساتها، كما أكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس بما فى ذلك المسجد الأقصى باعتباره مكانا مقدسا للمسلمين.