الرئيس الفلسطينى: خالص تقديرى للرئيس السيسى لمشاركته فى مؤتمر القدس

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس الفلسطينى محممود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمشاركته فى مؤتمر دعم القدس، المقام حاليا بمقر جامعة الدول العربية، وقال: "خالص تقديرى للرئيس المصرى لمشاركته فى مؤتمر القدس".





كما وجه الرئيس الفلسطنى خلال كلمته فى المؤتمر الشكر للحكومة المصرية، والشعب على دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الفلسطنيين يرفضون الاعتداء على المقدسات. وتابع: الفلسطينيون لهم الحق القانونى والتاريخى فى القدس ومقدساتها، مشددًا على أن الأقصى بما فيه حائط البراق وقف إسلامى. وأردف: "رفضنا كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية واختزالها".

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