جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر دعم القدس تحت عنوان "صمود وتنمية"، والمنعقد بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن القدس مدينة السلام ومهد الأديان التى يستدعى ذكرها صور التعايش والتسامح والصلاة فى المسجد الأقصى المبارك، مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، المدينة التى امتزج فيها طريق إسراء النبى محمد – صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام.
وأوضح أن القدس على مدار التاريخ كانت عنوانا للصمود الذى يحمله مؤتمر اليوم، وإنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهى كانت فى الماضى وما زالت تعانى فى الحاضر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: القدس مدينة السلام وعصب القضية الفلسطينية وقلبها النابض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.