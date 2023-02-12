السيسى: القدس مدينة السلام وعصب القضية الفلسطينية وقلبها النابض

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر دعم القدس تحت عنوان "صمود وتنمية"، والمنعقد بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن القدس مدينة السلام ومهد الأديان التى يستدعى ذكرها صور التعايش والتسامح والصلاة فى المسجد الأقصى المبارك، مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، المدينة التى امتزج فيها طريق إسراء النبى محمد – صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام.

وأوضح أن القدس على مدار التاريخ كانت عنوانا للصمود الذى يحمله مؤتمر اليوم، وإنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهى كانت فى الماضى وما زالت تعانى فى الحاضر.