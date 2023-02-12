السيسى يصل مقر جامعة الدول العربية لحضور مؤتمر دعم القدس

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الرئيس الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وسامح شكرى، وزير الخارجية.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، استقبل مساء أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر إقامة الرئيس الفلسطينى فى القاهرة حيث يُشارك غداً فى افتتاح المؤتمر الدولى حول القدس- صمود وتنمية.
وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ناقش مع الرئيس الفلسطينى اللمسات الأخيرة للمؤتمر الذى يشهد حضوراً عربياً عالى المستوى، ومشاركات رفيعة من منظمات وفاعليات دولية وإقليمية.
واتفق الجانبان على ضرورة منح هذا الحدث الزخم اللازم على كافة المستويات، لكى يسمع العالم صوت الفلسطينيين ويُدرك معاناتهم تحت الاحتلال، وبخاصة ما يتعرض له المقدسيون من حصار وقمع، وفق مخطط إسرائيلى لتهويد المدينة المقدسة، وسياسة ممنهجة للقضاء على الوجود الفلسطينى فيها، وطمس وجهها العربى والإسلامى والمسيحى.
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