انطلاق مؤتمر دعم القدس بحضور الرئيس السيسى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - تقدم فضائية "إكسترا نيوز"، بثا مباشر، لمؤتمر دعم القدس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - تقدم فضائية "إكسترا نيوز"، بثا مباشر، لمؤتمر دعم القدس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مقر جامعة الدول العربية، لحضور مؤتمر دعم القدس.

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