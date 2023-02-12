الانتهاء من 5 مشروعات لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بجامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن عام 2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى، وتأسيس البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، لافتا إلى أن هذه المشروعات شملت مجالات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات "ICTP"، تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، القياس والتقويم، البرامج الجديدة، الكليات التكنولوجية، دعم التميز، دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، التخطيط الاستراتيجى.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من "5" مشروعات لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية لمؤسسات التعليم العالى "SDEE" بكليات الطب البشرى وطب الأسنان والثروة السمكية والتمريض والتربية بإجمالى تمويل 12.5 مليون جنيه مخصصة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، و5 مليون جنيه من ميزانية الجامعة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد أيضا على مشروعين لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكليتى الحاسبات والمعلومات والآداب بإجمالى تمويل 4 ملايين جنيه مخصصة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، و3 ملايين جنيه من ميزانية الجامعة، موضحا أن الهدف من مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية هو توفير بيئة تعليمية وبحثية تسهم فى رفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، لإعداد وتأهيل الخريجين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل تمهيدا للاعتماد البرامجى والمؤسسى والدولى.

وبمجال الاعتماد الدولى للمعامل، أضاف الدكتور عبدالرازق دسوقى، أنه تم الانتهاء من "3" مشروعات لتأهيل المعامل للاعتماد الدولى بكلية الطب والمستشفى الجامعى، وهى: معمل السموم الإكلينيكية، ومعمل الميكروبيولوجى، ومعمل الفلو بإجمالى تمويل 7.5 مليون جنيه مخصصة من ميزانية وحدة إدارة المشروعات والجامعة، لافتا إلى أنه تم التعاقد أيضا على تطوير معملين هما: معمل القياسات الدقيقة لتطبيقات النانو تكنولوجى فى طب الأسنان وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان، ومعمل تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمركبات البيولوجية بكلية الصيدلة بإجمالى تمويل 5 مليون و 760 ألف جنيه مخصصة من ميزانية وحدة إدارة المشروعات والجامعة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه تم الانتهاء من ثلاثة مشروعات لتطوير نظم القياس والتقويم بالجامعة، وهى: إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، ومركزين بكليتى التربية الرياضية والآداب، بإجمالى تمويل 3 مليون و300 ألف جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء مركز ريادة الأعمال بإجمالى تمويل مليون ونصف المليون، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروعين للتميز الطلابى بكليتى الزراعة والثروة السمكية بإجمالى تمويل 150 ألف جنيه.

وفى مجال الاعتماد البرامجى والمؤسسى، أوضح الدكتور عمرو أبوهانى المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة أنه تم اعتماد برنامج علم النفس بقسم علم النفس بكلية الآداب، واعتماد "4" برامج بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وهى برامج "إعداد معلم التربية الفنية، إعداد معلم الاقتصاد المنزلى، الإعلام التربوى تخصص الصحافة والإذاعة والتليفزيون، الإعلام التربوى تخصص المسرح المدرسى"، مشيرا إلى أنه جار رفع ملفات عدد من الكليات وبرامج الجامعة، تمهيدا للتقدم للاعتماد للوصول إلى الهدف الرئيسى وهو اعتماد جامعة كفرالشيخ من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

أما فى مجال تطوير نظم تقييم الاختبارات العملية والشفهية، حصلت كلية الصيدلة بالجامعة على مشروع من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة تحت عنوان "تحسين فاعلية قياس الجدارات العملية والشفهية للطلاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة" بإجمالى تمويل 2 مليون جنيه على مدار عامين، حيث بلغ الدعم المطلوب من وحدة إدارة المشروعات مليون و125 ألف جنيه، وإجمالى الدعم المقدم من الجامعة 875 ألف جنيه، ويهدف المشروع إلى تحديث نظام التقييم والاختبارات العملية والشفهية بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والعالمية والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة، للتأكد من اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل العالمى.