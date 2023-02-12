الأوقاف تكشف حقيقة فيديو لعب الكرة داخل أحد المساجد

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الأوقاف، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، حقيقة ما تداولته بعض المواقع من مشاهد لعب بالكرة داخل أحد المساجد.



جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الأوقاف، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، حقيقة ما تداولته بعض المواقع من مشاهد لعب بالكرة داخل أحد المساجد. وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى: "هذا الفيديو فضلا عن أنه قديم فى نشره فإنه قطعًا ليس فى أى من مساجد جمهورية مصر العربية، وإنما هو فى دولة أخرى".

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