جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والرى من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس إيهاب الجوهرى، بشأن الانتهاء من أعمال تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع على ترعة الباجورية بمحافظة المنوفية.
وأوضح الدكتور سويلم أن أعمال تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع تشتمل على مكونات متعددة تتضمن تدعيم بوابات القنطرة، حيث تم صيانة بوابات القنطرة الخمس، وتصنيع وتركيب بوابات احتياطية للتحكم فى الهويس، وصيانة الأوناش المستخدمة فى رفع وإنزال البوابات، وترميم ومبانى القنطرة والهويس، وترميم أحجار الدبش أمام وخلف القنطرة، وبناء أحجار دبش جديدة للقدمات والميول، وتركيب قطاعات حديدية جديدة للمشاية الأمامية والبوابات.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع طبقا لمخرجات الخطه الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتى تم وضعها وتحديثها دوريا بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حيث تسهم هذه الخطة فى اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
جدير بالذكر أن المهام الرئيسية لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى تتضمن إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسة وكبارى وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى فى 81 قنطرة، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكبارى المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائيا، كما يقوم مهندسو وفنيو القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتها من الأهوسة الملاحية وهى: قناطر إسنا الجديدة، قناطر نجع حمادى الجديدة، وقناطر أسيوط الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى: تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع يهدف لإطالة العمر الافتراضى لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.