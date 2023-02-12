الرئيس السيسى يجرى جولة بمعرض مصر الدولى للبترول

جدة - نرمين السيد - والتقى الرئيس السيسى، خلال الجولة، بعدد من المسؤولين بالشركات العاملة فى مجال الطاقة. جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، اليوم الأحد

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