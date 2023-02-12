رسالة الرئيس السيسى للشركات العاملة فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد المبذول مع شركات البحث والتنقيب سيكون العنصر الحاسم لقيام المنتدى بدوره والتخفيف من أزمة الطاقة والطلب على الغاز لأوروبا خلال الفترة المقبلة.





وأضاف السيسى، خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، اليوم الأحد: "كل ما هيكون فى اكتشافات للغاز فى لبنان أو إسرائيل أو مصر أو أى دولة ويصل إلى أوروبا سيقلل من حجم الطلب الضخم الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية". ووجه الرئيس السيسى، رسالة للشركات التى تعمل فى هذا المجال، قائلا: "تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، وهو ما أثر على الاستثمارات، وحجم المعروض لم يكن على المستوى المطلوب خصوصا مع أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ده معناه إننا لا ننتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع واقع الطلب خلال السنوات المقبلة".

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