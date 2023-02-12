أمين «أوبك»: حضور السيسى «إيجبس 2023» يؤكد دور مصر الريادى بمجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن حضور الرئيس السيسى، يدل على الاهتمام البالغ بصناعة الطاقة بشكل عام والنفط والبترول بشكل خاص.

وأشار أمين عام منظمة أوبك، إلى دور مصر الريادى فى أسواق الطاقة العالمية.