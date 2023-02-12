صحف القاهرة تبرز تصريحات السيسى مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

جدة - نرمين السيد -

وتحت عنوان "استقرار وسلام كل دولة عربية.. استقرار وسلام لمصر"، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية فى مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، مشددا على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين فى المؤتمر الخامس للبرلمان العربى، وذلك بحضور عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، وتشيف تشارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا، ومن الجانب المصرى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن الرئيس السيسى رحب - فى مستهل الاجتماع - برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلمانى بين الدول العربية بما يسهم فى تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان السيسى يبحث نقل الطاقة من مصر لأوروبا.. عبر اليونان، قالت صحيفة الجمهورية، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى فرص التعاون مع مجموعة شركات"كوبولوزيس" اليونانية للكهرباء لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائى بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع ديميتروس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسئولى الشركة اليونانية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، قوله، إن اللقاء تناول استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائى بين البلدين، تعظيما للاستفادة من البنية الأساسية الحديثة التى أسستها وطورتها مصر فى مجال الكهرباء خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن المقومات الطبيعية التى تتمتع بها من مصادر طاقة الرياح والشمس.

وفى صحيفة الأخبار، تحت عنوان الرئيس يفتتح اليوم معرض ومؤتمر " إيجبس 2023"، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجيس 2023"، الحدث الأهم بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط الذى يحرص على حضوره كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسئولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة لبحث أهم القضايا الدعم تقدم قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تعزيز الشركات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التى من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن فعاليات الدورة الحالية تقام خلال الفترة من 12 ـــ 15 فبراير تحت شعار شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط:دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان رئيس الوزراء يتفقد مشروعات صناعية وعقارية بــ 6 أكتوبر، قالت صحيفة الأخبار قام د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بجولة فى عدد من المشروعات الصناعية والعقارية المهمة بمدينة السادس من أكتوبر فى إطار خطة الدولة المصرية لدعم التصنيع وتعميق المكون المحلى فى الإنتاج.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء بدأ زيارته بتفقد شركة "شيفت إى فى" المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، يرافقه كل من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ود. على الطيب المدير التنفيذى للشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أثنى على المشروع الذى يتماشى بشكل كبير مع توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات، خاصة وأنها نتيجة مجهود مجموعة من الشباب الطموحين.