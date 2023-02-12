الفصل الدراسى الثانى.. 25 مليون طالب بالتعليم قبل الجامعى يعودون للمدارس

جدة - نرمين السيد - وبدأ الفصل الدراسى، أمس السبت، فى بعض المحافظات وهى: الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، وقنا، والبحيرة، وكفر الشيخ وشمال سيناء، واليوم انتظم طلاب باقى المحافظات التى تطبق إجازة السبت، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والقليوبية.

بدوره، وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية، بالنزول فى جولات ميدانية للمدارس التابعة، وتذليل جميع العقبات التى قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناء على الأداء بنهاية الفصل الدراسى الثانى من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.

كما وجه الوزير بعدة تعليمات من شأنها تحقيق الانضباط الأمثل فى الفصل الدراسى الثانى.

توجيهات وزير التربية والتعليم للمديريات والإدارات التعليمية:

-الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة.

-التأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس.

-الانتهاء من إعداد الجدول المدرسى وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريب بالمدرسة، ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومى وبصفة خاصة فى فترة: بداية اليوم الدراسى، الفسحة، موعد انصراف الطلاب.

-المتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس واستخدام كافة الوسائل التى تجعل من المدرسة بيئة جاذبة للطلاب.

-الالتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن.

-الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، ويحظر عقد أى امتحانات خلال شهر أبريل، عدا امتحانات الشهر المخصص لطلاب صفوف النقل، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو، وامتحانات طلاب الدبلومات الفنية بدءا من يوم السبت الموافق 27 مايو، وامتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بدءا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

-متابعة التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزارى رقم 28 بتاريخ 1/2/2023 المنظم لمجموعات الدعم للطلاب.

-إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلى للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

-متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة لكل مديرية والانتهاء من المرحلة الثالثة لليوم الرياضى لتصبح نسبة أعداد المدارس التى تطبق هذا اليوم 75%، لتنفيذ يوم النشاط بعد تطبيق حصص المشاهدة.

-إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية والاهتمام بكافة الأنشطة والمسابقات المختلفة وخاصة مسابقات التغير المناخى.

-يعقد الامتحان الشهرى المخصص لطلاب صفوف النقل فى المحتوى الدراسى الخاص بشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والامتحان الخاص بمقررت شهر مارس خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

-حظر استخدام العقاب البدنى للطلاب.

-إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فور الانتهاء منها.

-متابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة، وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية (الزلازل، السيول،...)

الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى

- بدأ اعتبارا من السبت الموافق 11 فبراير 2023.

- يتخلل الفصل الدراسى 6 أيام إجازة هى: عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد الفطر وعيد العمال.

- تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى 6 مايو 2023.

- امتحانات الدبلومات الفنية يوم 27 مايو 2023.

- امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو 2023.

- تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

- تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوى أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثانى الثانوى.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

- تطبق هذه المواعيد على جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.