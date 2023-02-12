صورة تذكارية للرئيس السيسى مع المشاركين فى معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين فى الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023".



جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين فى الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023". ووصل الرئيس السيسى، منذ قليل، إلى مقر انعقاد الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023".

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