صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على استقرار وسلام الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر، والحرص على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعمها فى مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.





وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان "السيسى: استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر"، إن الرئيس السيسى أكد - خلال استقباله أمس، وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين فى المؤتمر الخامس للبرلمان العربى، أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية فى مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، مشددا على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر. وذكرت صحيفة الرأى الكويتية تحت عنوان "السيسى لرؤساء البرلمانات: استقرار وسلام الدول العربية.. استقرار وسلام لمصر" أن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أكدوا خلال لقائهم بالرئيس السيسى، حرص المؤتمر على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة فى تعزيز العمل العربى ومواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية. وفى صحيفة الجريدة وتحت عنوان "السيسى يدعو إلى تكاتف الدول العربية" قالت الصحيفة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثمن قرار البرلمان العربى بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائى، والذى تتعاظم أهميته فى ظل الأزمة العالمية الحالية.

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