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جدة - نرمين السيد - والتقطت عدسة "دوت الخليج" انتظام الدراسة فى عدد من مدارس مدينة 6 أكتوبر، وحضر الطلاب طابور الصباح وأدوا تحية العلم ورددوا النشيد الوطنى.
واهتمت المدارس بتوعية الطلاب بأهمية الانضباط والحضور، واتباع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الأوبئة والأمراض المنتشرة المصاحبة لفصل الشتاء.
وبدورها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة تطبيق قواعد الحضور والغياب منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة، ومحاسبة من يتجاوز نسب الغياب المقررة وهى 15 متصلة أو 30 يوما منفصلة دون عذر.
الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من جهته، شدد على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.
ونوه بتقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناء على الأداء بنهاية الفصل الدراسى الثانى من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشاط والتزام.. أول يوم دراسى فى بداية الترم الثانى بمدارس 6 أكتوبر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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