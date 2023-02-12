الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية وانحسار فرص سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للهيئة، عبر موقع "فيسبوك"، يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبروده نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:-
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة مئوية.
السواحل الشمالية 16 درجة مئوية.
شمال الصعيد 18 درجة مئوية.
جنوب سيناء 21 درجة مئوية.
جنوب الصعيد 22 درجة مئوية.
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