الرئيس السيسى يفتتح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، والتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى المعرض. ويحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ويشارك فى معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول، كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسؤولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز.

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