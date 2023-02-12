الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ552 ألفا ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن من 401 إلى 832 مركزا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية.





يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عاما، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا فى هذه المرحلة العمرية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 552 ألف مواطن فوق سن الـ65 عاما ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" وذلك منذ انطلاق البرنامج فى الأول من شهر أكتوبر الماضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى، وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية "الأنيميا، السمنة" بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.

وأضاف عبدالرازق، أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات "قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائى للسكر بالدم"، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات فى أوقات محددة والمحتوى الغذائى المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسى مع 2 زيارة سنوية، لافتا إلى إحالة المرضى للمستشفيات فى حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" عبر الخط الساخن 15335.